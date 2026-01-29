Prete parla in diretta poi il gol del Benfica | follia sulla tv portoghese

Durante una diretta sulla tv portoghese NOW, un prete cercava di spiegare il legame tra dio e le recenti tempeste sulla costa atlantica. Improvvisamente, uno scoppio forte ha interrotto l’intervento e ha scatenato il panico tra i presenti. Mentre il religioso cercava di riprendersi, dalla trasmissione è arrivato il gol del Benfica, lasciando gli spettatori senza parole.

Durante una diretta tv sul canale portoghese NOW, un prete che stava provando a spiegare la correlazione tra dio e le tempeste che si stanno abbattendo in questi giorni sulla costa atlantica è stato brutalmente interrotto da un boato proveniente dagli studi. Il Benfica aveva appena segnato il gol del 4-2 con la prodezza di Trubin, che ha permesso alle Aquile di volare ai playoff.

