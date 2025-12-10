Campidoglio acceso l’Albero della Pace | Roma cresce quando costruisce ponti
Ieri pomeriggio, in piazza del Campidoglio, si è svolta la cerimonia di accensione dell’Albero della Pace, un momento simbolico promosso dalla città di Roma. Alla presenza delle autorità cittadine, tra cui il sindaco Roberto Gualtieri, l’evento ha sottolineato l’importanza di costruire ponti e promuovere valori di pace e unità.
