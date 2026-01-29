Questa sera molti si sono raccolti in preghiera, chiedendo a Dio l’acqua viva per affrontare le difficoltà. La preghiera, intitolata “Concedimi l’acqua viva”, invita a affidare i propri affanni e a trovare conforto nel Suo amore, che non delude mai. Un gesto semplice, ma che per molti rappresenta un momento di pace e di speranza.

“Concedimi l’acqua viva”: affida i tuoi affanni a Dio con questa preghiera della sera. Ritrova la pace del cuore e lasciati abbracciare dal Suo amore che non delude mai. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Dio eterno, mille anni per te sono come il giorno che è passato, fa’ che non dimentichiamo che la nostra vita è come il fiore del campo che spunta al mattino e avvizzisce la sera. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 29 Gennaio 2026: “Concedimi l’acqua viva”

Approfondimenti su Preghiera Serale

Il 21 gennaio 2026, nel giorno dedicato a San Giuseppe, iniziamo con la preghiera del mattino, chiedendo costanza nella fede.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Preghiera Serale

Argomenti discussi: Perché il Papa ha donato alla Turchia un calice creato a Reggio Emilia; Un momento di preghiera per ricordare Annabella Martinelli; VIDEO | Rapina violenta in casa a due passi da Prato della Valle; Preghiera del mattino del 29 Gennaio 2026: Orienta i miei pensieri a Te.

Buona sera, insieme a tutte le vostre intenzioni di preghiera, questa sera affidiamo a Santa Rita tutti i bambini non nati, chiedendo la protezione divina sulla vita nascente nel grembo materno.. - facebook.com facebook