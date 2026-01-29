Il figlio di Claudio Carlomagno ha chiesto di vedere il padre in carcere a Civitavecchia. La richiesta sembra innocente, ma dietro si nasconde un mistero legato ai tre scalini, che potrebbe indicare la presenza di un complice nell’omicidio di Federica. La procura sta indagando per chiarire ogni dettaglio.

«Posso vedere papà?». Una richiesta innocente fatta dal figlio di Claudio Carlomagno, detenuto in carcere a Civitavecchia con l'accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo. Il piccolo di 10 anni è stato affidato ai nonni materni dal Tribunale per i minori di Roma, con il sindaco del comune di Anguillara come tutore in base a quanto stabilisce il codice civile. I magistrati hanno quindi escluso la possibilità che il minore potesse finire in una casa famiglia. Il bambino ha riavuto i giochi che erano rimasti nella villetta sequestrata. Aveva fatto una richiesta scritta di quello che gli serviva: il monopattino, la PlayStation, le sue scarpe e i libri di scuola. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Posso vedere papà?»: la richiesta innocente del figlio di Claudio Carlomagno. Il mistero dei tre scalini: «La prova che ha un complice»

Approfondimenti su Claudio Carlomagno

In un contesto di indagini delicate, vengono analizzate le cause della morte dei genitori di Claudio Carlomagno attraverso autopsie.

Federica Torzullo è al centro di una delicata vicenda giudiziaria, con Claudio Carlomagno che ha presentato una richiesta riguardo al loro figlio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Claudio Carlomagno

Argomenti discussi: Trapianto da record, papà dona due organi alla figlia di 7 anni; Il papà di Chiara Costanzo: Moretti scarcerato, io indignato e annichilito. Vivo per avere giustizia ma ora …; Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo: La scarcerazione di Moretti inammissibile, che un giorno sia fatta giustizia è il pensiero che mi tiene in vita; Ospedale Papa Giovanni, papà dona un rene e parte del fegato alla figlia di sette anni: primo caso in Italia. Lui: È una gioia vederla giocare come tutti gli altri bambini.

«Posso vedere papà?»: la richiesta innocente del figlio di Claudio Carlomagno. Il mistero dei tre scalini: «La prova che ha un complice»«Posso vedere papà?». Una richiesta innocente fatta dal figlio di Claudio Carlomagno, detenuto in carcere a Civitavecchia con l'accusa di aver ucciso la moglie ... leggo.it

Questo ed altro sulla vicenda dei genitori di Claudio Carlomagno, articolo completo su Il Giornale. #PaoloCrepet #Carlomagno #Genitori - facebook.com facebook

Femminicidio di #Anguillara, Claudio #Carlomagno sorvegliato a vista in carcere dopo la morte dei genitori Alessandra Giannoli x.com