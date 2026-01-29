Pontassieve | scontro frontale tra due auto feriti i conducenti

Questa mattina a Pontassieve due auto si sono scontrate frontalmente sulla statale 67. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

I Vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, hanno estratto i due conducenti che sono stati affidati al personale sanitario e messo in sicurezza la zona dell'incidente.

