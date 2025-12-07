L eonardo, a quattro anni, smonta la sveglia per capire come faccia a “contare il tempo”; Sara, cinque anni, riempie quaderni di mappe immaginarie; Tommaso, in terza elementare, fatica a stare fermo in classe ma a casa compone melodie al pianoforte senza che nessuno gliel’abbia insegnato. Tutti e tre sono bambini “plusdotati”: pensano in modo diverso, più rapido, più profondo, più vasto. Pur rappresentando circa il 5 percento degli studenti italiani, almeno uno per classe, molti restano invisibili: confusi con i “bravi”,o scambiati per studenti distratti, irrequieti, “difficili”. La persona più intelligente della storia è una donna: Marilyn vos Savant X Bambini plusdotati: un cervello particolare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La plusdotazione non è una patologia, ma un diverso modo di pensare e sentire. Senza supporti adeguati, però, può trasformarsi in isolamento e sofferenza