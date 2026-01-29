Pisa-Sassuolo sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Match delicato e bloccato

I tifosi si preparano a un match importante all’Arena Garibaldi, dove Pisa e Sassuolo si sfidano nel 23esimo turno di Serie A. Entrambe le squadre sono neopromosse e arrivano a questa partita con percorsi molto diversi: i padroni di casa cercano punti per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre gli ospiti vogliono consolidare la loro posizione in classifica. Le formazioni ufficiali sono state già annunciate, e il match promette di essere molto combattuto.

Il percorso delle due neopromossa Pisa e Sassuolo e stato fin qui completamente differente, e ora queste formazioni si sfidano all’Arena Garibaldi per il 23esimo turno di Serie A. I toscani condividono l’ultimo posto con il Verona a quota 14 punti e non possono permettersi di perdere anche questo incontro dopo il 6-2 rimediato a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pisa-Sassuolo (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Match delicato e bloccato Approfondimenti su Pisa Sassuolo Pisa-Sassuolo (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Sabato alle 15, all’Arena Garibaldi, si affrontano Pisa e Sassuolo nel 23esimo turno di Serie A. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pisa Sassuolo Argomenti discussi: PISA-SASSUOLO: info sulla prevendita per il Settore Ospiti; Pisa-Sassuolo, info biglietti; Presentazione e probabili formazioni di Pisa-Sassuolo; Pronostico Pisa-Sassuolo quote 23ª giornata Serie A. Probabili formazioni Pisa-Sassuolo: cosa filtra su Durosinmi e Pinamonti, torna BerardiProbabili formazioni Pisa Sassuolo - Le possibili scelte di Gilardino e Grosso per Pisa-Sassuolo della 23^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Pisa-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie ADopo l’anticipo del venerdì Lazio-Genoa, quella tra Pisa e Sassuolo è la prima sfida che apre il sabato di Serie A. Senza Calabresi squalificato, in difesa Gilardino schiera Caracciolo. Davanti Durosi ... sport.sky.it #Pisa- #Sassuolo, i convocati di #Gilardino: c’è #Stengs x.com Oggi in campo Pisa Sassuolo Ecco i convocati da Gilardino facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.