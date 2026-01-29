Pisa-Sassuolo sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato alle 15, all’Arena Garibaldi, si affrontano Pisa e Sassuolo nel 23esimo turno di Serie A. Le due squadre arrivano da percorsi molto diversi: il Pisa, neopromossa, cerca di confermare la sua buona stagione, mentre il Sassuolo punta a migliorare la sua classifica. Il match promette battaglia e scontro diretto tra due formazioni che hanno bisogno di punti.

Il percorso delle due neopromossa Pisa e Sassuolo e stato fin qui completamente differente, e ora queste formazioni si sfidano all'Arena Garibaldi per il 23esimo turno di Serie A. I toscani condividono l'ultimo posto con il Verona a quota 14 punti e non possono permettersi di perdere anche questo incontro dopo il 6-2 rimediato a.

