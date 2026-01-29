Pier Silvio Berlusconi risponde a Fabrizio Corona confermando il Gf c' è Ilary Blasi al posto di Signorini

Pier Silvio Berlusconi conferma ufficialmente la ripresa del Grande Fratello, con Ilary Blasi al timone. La decisione arriva come risposta alle recenti accuse di Fabrizio Corona, che aveva messo in dubbio il ritorno del reality. Ora, il manager della Mediaset mette fine alle voci e annuncia il nuovo corso del programma.

Da tempo giravano indiscrezioni, ora è ufficiale. Il Grande Fratello 2026 si farà a metà marzo con in conduzione Ilary Blasi in sostituzione di Alfonso Signorini. La conferma è arrivata nella giornata del 29 gennaio con un comunicato di Mediaset che sancisce, di fatto, il ritorno, non scontato, del reality sul Canale 5, dopo il caso mediatico creato da Fabrizio Corona con il suo podcast Falsissimo. Una risposta implicita di Pier Silvio Berlusconi alle accuse del creator? Quando inizia il Grande Fratello 2026 Come sarà il Grande Fratello di Ilary Blasi Il nodo Grande Fratello Vip Lo scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi Quando inizia il Grande Fratello 2026 Come riporta Adnkronos, in una nota Mediaset ha voluto già comunicare le date della nuova edizione del Grande Fratello con Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

