Piantedosi riceve al Viminale il suo omolologo egiziano Ballerini | Un ministro di quel regime che ha ucciso Regeni

Il ministro Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il suo omologo egiziano, un incontro che si inserisce in una serie di visite e incontri tra Italia ed Egitto negli ultimi anni. La visita ha riacceso le polemiche, soprattutto dopo le parole di Ballerini, che ha ricordato come il regime egiziano sia responsabile della morte di Regeni. La questione dei rapporti tra i due paesi resta calda, con molte tensioni sulla vicenda del ricercatore italiano scomparso al Cairo.

Non è la prima volta che accade negli ultimi anni, tra passerelle di ministri italiani al Cairo e bilaterali tra la premier Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al Sisi. Ma nei giorni del decennale del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni, l’ incontro al Viminale tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e l’omologo egiziano Mahmoud Tawfik, accolto con tutti gli onori e poi omaggiato con tanto di comunicato in cui si parla di “ dialogo strategico tra i due Paesi in una visione condivisa di stabilità, sicurezza e responsabilità nel Mediterraneo”, non può che rappresentare un’ulteriore ferita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dieci anni dopo il caso Regeni, il ministro egiziano Mahmoud Tawfik è stato ricevuto al Viminale con tutti gli onori.

Dieci anni dopo il caso Regeni il ministro egiziano ricevuto con onore al Viminale. Scoppia la polemica politicaNessuna menzione pubblica, durante l'incontro, sul caso del ricercatore sequestrato, torturato e ucciso da agenti del servizio segreto civile del Cairo L'articolo Dieci anni dopo il caso Regeni il min ... msn.com

Regeni, dieci anni dopo: ministro egiziano ricevuto con onore al Viminale. Le opposizioni: vergognaEsattamente dieci anni dopo, nelle sale del Viminale, il ministro dell’Interno egiziano Mahmoud Tawfik è stato accolto con tutti gli onori da Matteo Piantedosi, che ha parlato di un «dialogo ... repubblica.it

A dieci anni dal rapimento, le torture e l’uccisione di Giulio Regeni in Egitto, Piantedosi riceve, stringe la mano, sorride e posta sui social l’incontro con il ministro egiziano. Uno schiaffo ai Familiari e alla giustizia italiana, con la quale l’Egitto non ha mai collabo x.com

