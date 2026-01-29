Dieci anni dopo il caso Regeni il ministro egiziano ricevuto con onore al Viminale Scoppia la polemica politica

Dieci anni dopo il caso Regeni, il ministro egiziano Mahmoud Tawfik è stato ricevuto al Viminale con tutti gli onori. Matteo Piantedosi ha sottolineato un “dialogo strategico” tra Italia ed Egitto, ma la visita ha già scatenato la polemica politica.

Il ministro dell'Interno egiziano Mahmoud Tawfik è stato accolto con tutti gli onori da Matteo Piantedosi, che ha parlato di un «dialogo strategico tra i due Paesi in una visione condivisa di stabilità, sicurezza e responsabilità». Dieci anni dopo la morte di Giulio Regeni, ricercatore sequestrato, torturato e ucciso da agenti del servizio segreto civile del Cairo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato al Viminale il suo omologo egiziano Mahmoud Tawfik. "Il dialogo tra i nostri Paesi ha un valore strategico perché si inserisce in una visione condivisa di stabilità, sicurezza e responsabilità nel Mediterraneo.

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

Al liceo Montale di Roma, l’arabo diventa lingua curricolare, affiancandosi al cinese come opzione extra-europea.

