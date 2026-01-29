Petrolchimico Brindisi | scatta la mobilitazione Sindacati autonomi in piazza

Questa mattina i sindacati autonomi Failm, Cobas e Cisal sono scesi in piazza a Brindisi per protestare contro la situazione al Petrolchimico. La tensione nel territorio è alle stelle dopo il tavolo di coordinamento di fine gennaio. Le sigle hanno annunciato un calendario di mobilitazioni che durerà nel tempo, per chiedere risposte e miglioramenti alle condizioni di lavoro. La mobilitazione continua senza sosta, con manifestazioni e presidi già programmati nei prossimi giorni.

Guerra all'incertezza occupazionale del polo Eni-Versalis. Dal 2 febbraio previsti presidi presso il Consiglio Regionale e richieste urgenti al Mimit per salvare l'indotto BRINDISI – La tensione industriale nel territorio brindisino raggiunge il punto di rottura. A seguito di un tavolo di coordinamento d'urgenza tenutosi il 28 gennaio 2026 a Mesagne, le sigle Failm, Cobas e Cisal hanno annunciato l'avvio di un calendario di mobilitazioni permanenti che inizierà ufficialmente il 2 febbraio 2026, in concomitanza con l'insediamento del Consiglio Regionale Pugliese,. Al centro della vertenza c'è la gestione della crisi Eni-Versalis e il futuro incerto di centinaia di lavoratori, specialmente quelli legati alle aziende dell'indotto.

