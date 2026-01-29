Il Perugia ha preso Luigi Canotto dall’Ascoli. L’attaccante arriva dal Trapani e si legherà ai biancorossi per rafforzare il reparto offensivo. La trattativa con il Padova sta per concludersi, mentre il club umbro accelera sul mercato per mettere a disposizione di Giunti un nuovo elemento in attacco.

Il Perugia si rinforza in attacco. Oggi sbarca a Pian di Massiano Luigi Canotto (1994), attaccante dai tanti trascorsi in serie B, in questa stagione in forza al Trapani. Canotto si libera dalla società siciliana e oggi metterà nero su bianco sul contratto di un anno e mezzo che gli ha proposto la società di Faroni. Un colpo importante per Giovanni Tedesco, un altro jolly offensivo che potrà dare una spinta alle velleità offensive della squadra biancorossa. Si metterà immediatamente a disposizione di Giovanni Tedesco e, ci sono anche buone probabilità che il giocatore possa essere tesserato in tempo per la gara di domani sera con il Ravenna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia, in attacco arriva la firma di Canotto. Giunti-Padova: trattativa alla stretta finale

Il Perugia ha trovato l'attaccante che cercava.

