Adidas ha appena trasformato in sneaker le più belle divise da calcio dell' America Latina
Adidas ha recentemente reinterpretato alcune delle più iconiche divise da calcio dell’America Latina in versione sneaker. A meno di cinque mesi dai Mondiali, il marchio tedesco amplia la sua collezione con il pacchetto Bringback, seguendo le precedenti novità come le Samba “Pink Spark” e la collaborazione con The Stone Roses x Manchester United. Un’operazione che unisce tradizione e stile contemporaneo, mantenendo la sobrietà e l’eleganza del design.
A meno di cinque mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio, adidas accelera il passo. Dopo avere presentato le Samba “Pink Spark” e una collaborazione con The Stone Roses x Manchester United, il marchio tedesco svela ora in tutta la sua interezza il pacchetto Bringback. adidas Gazelle Indoor Argentina Adidas L'adidas x Stone Roses x Manchester United è la sneaker per chi ama l'epoca prima del Britpop Con protagoniste le Tobacco e le ZX 600, la collezione è un vero e proprio gioiello Come suggerisce il nome, Bringback significa “ritorno”, la collezione è un viaggio a ritroso tra alcune delle maglie più iconiche della storia del calcio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
