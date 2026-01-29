Perché George Clooney disse no al ruolo di Nick Fury? Colpa di un fumetto degli autori di The Boys

George Clooney ha deciso di non interpretare Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe. La sua scelta deriva da un fumetto degli autori di The Boys, che ha influenzato la sua decisione. Prima di Samuel L. Jackson, l’attore di Ocean’s Eleven aveva preso questa strada.

Prima che il ruolo fosse assegnato a Samuel L. Jackson, la star di Ocean's Eleven rifiutò di interpretare il personaggio nel Marvel Cinematic Universe. I fan del MCU si ricordano l'ingresso in scena di Nick Fury nella scena post-credit di Iron Man di Jon Favreau, considerato il primo film del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, all'epoca Iron Man non fu pensato come il primo film di un franchise. Per questo motivo, anche la scena post-credit in cui Nick Fury informa Tony Stark dell'iniziativa dei Vendicatori non era, in origine, il preludio all'avvento degli Avengers ma semplicemente una strizzata d'occhio ai numerosi fan Marvel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

