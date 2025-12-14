George Clooney annuncia il suo addio alle scene romantiche. Dopo anni di ruoli da playboy e storie d’amore televisive, l’attore si prepara a lasciarsi alle spalle le scene di passione, segnando una svolta nella sua carriera e vita personale.

George Clooney si "ritira" dal ruolo di playboy: "Non bacerò più nessuna ragazza"

Roma, 14 dicembre 2025 - Niente più baci e scene romantiche per George Clooney. I tempi della travagliata storia d’amore fra il dottor Doug Ross e l’infermiera Carol Hathaway fra le corsie dell’ospedale della popolarissima serie ‘E.R. - Medici in prima linea’ sono ormai lontanissimi. Non vedremo, infatti, nessuna nuova scena d’amore che avrà l’attore per protagonista. E questo di fatto pone fine a un’epoca nel cinema mondiale: George Clooney è stato per decenni un vero sex symbol per milioni di fan in tutto il mondo. La decisione. epa12525217 US actor George Clooney (L) and wife Amal Clooney (R) hold hands after a meeting with Philippine President Ferdinand Marcos Jr. Quotidiano.net

