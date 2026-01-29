Una domanda sui social ha scatenato una serie di risposte ironiche e surreali. Qualcuno ha scritto di essere chirurgo perché deve operare, altri di fare la meccanica perché preme i bottoni in cabina di pilotaggio. La semplice domanda ha fatto emergere una serie di risposte divertenti, con persone che si sono messe a scherzare sui loro lavori, dando spiegazioni assurde e iperrealistiche. La discussione ha coinvolto diversi utenti, che hanno preso sul serio le risposte ironiche, creando un siparietto online.

“P erché faccio la chirurga, Jenny”, “ Perché faccio la meccanica, Jenny “, “ Perché faccio l’archeologa, Jenny! “. E l’elenco continua. L’utente Instagram @jennynuel1 ha lanciato una domanda-commento scatenante: «Signore, perché non vi fate la manicure?». Le risposte non si sono fatte attendere, animando anzi un botta e risposta diventato ironicamente virale. Il profilo @banterkinggram ha ripreso alcune delle motivazioni più divertenti. D’altronde, le donne che lasciano le unghie al naturale sono davvero molte. E, in un’epoca in cui non fare la manicure sembra un “sacrilegio”, la voce di chi invece dice no alle unghie sempre perfette risuona. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Perché faccio la chirurga!». «Perché premo bottoni in cabina di pilotaggio!»... Una domanda lanciata sui social anima una serie di risposte ironicamente iperrealistiche

