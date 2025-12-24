“Signore e signori, è il comandante che vi parla. Mi spiace per voi che non meritate questo trattamento ma questo aereo non partirà “. Un pilota di una compagnia aerea messicana ha annunciato ai passeggeri che il volo su cui si erano appena imbarcati non sarebbe decollato. I fatti risalgono alle ore 15 dello scorso 19 dicembre. Microfono alla mano, l’uomo ha spiegato le motivazioni alla base della sua decisione: “Sono quasi tre anni che lavoro in questa compagnia. Oggi devono pagarci quello che ci devono, aspettiamo più di 5 mesi di stipendi arretrati e diarie”. Il pilota ha aggiunto: “ Non abbiamo neanche uno straccio di sindacato a proteggerci”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo ostaggi del pilota, si è barricato all’interno della cabina di pilotaggio perché non gli pagano lo stipendio”: caos e panico a bordo dell’aereo, fa irruzione la polizia

Leggi anche: Il pilota che si barrica in cabina e non fa partire l’aereo: «Non mi pagano lo stipendio» – Il video

Leggi anche: "Non mi pagano lo stipendio": il pilota licenziato si rifiuta di lasciare l'aereo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Siamo ostaggi del pilota, si è barricato all’interno della cabina di pilotaggio perché non gli pagano lo stipendio”: caos e panico a bordo dell’aereo, fa irruzione ... - Il comandante di una compagnia messicana blocca il volo per denunciare 5 mesi di stipendi arretrati. ilfattoquotidiano.it