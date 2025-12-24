Siamo ostaggi del pilota si è barricato all’interno della cabina di pilotaggio perché non gli pagano lo stipendio | caos e panico a bordo dell’aereo fa irruzione la polizia
“Signore e signori, è il comandante che vi parla. Mi spiace per voi che non meritate questo trattamento ma questo aereo non partirà “. Un pilota di una compagnia aerea messicana ha annunciato ai passeggeri che il volo su cui si erano appena imbarcati non sarebbe decollato. I fatti risalgono alle ore 15 dello scorso 19 dicembre. Microfono alla mano, l’uomo ha spiegato le motivazioni alla base della sua decisione: “Sono quasi tre anni che lavoro in questa compagnia. Oggi devono pagarci quello che ci devono, aspettiamo più di 5 mesi di stipendi arretrati e diarie”. Il pilota ha aggiunto: “ Non abbiamo neanche uno straccio di sindacato a proteggerci”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
"Siamo ostaggi del pilota, si è barricato all'interno della cabina di pilotaggio perché non gli pagano lo stipendio": caos e panico a bordo dell'aereo, fa irruzione ... - Il comandante di una compagnia messicana blocca il volo per denunciare 5 mesi di stipendi arretrati.
