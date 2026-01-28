Dopo le ultime puntate di Vinland Saga, il protagonista si trova a fare i conti con le conseguenze dell’odio che ha seminato. La violenza e la vendetta sembrano aver preso il sopravvento, lasciando dietro di sé una scia di dubbi e domande sulla natura di questa rabbia. I personaggi si confrontano con il desiderio di redenzione, ma spesso si trovano intrappolati in un circolo senza uscita. La storia mette in luce come la bramosia di vendetta possa alimentare il dolore, più che portare a una vera pace interiore.

Qual è la natura della violenza? Perché è più facile odiare che perdonare e amare? E la fame di vendetta, da dove nasce? Cosa la alimenta? C’è un modo per redimersi? Tanti interrogativi, dubbi esistenziali, un mix di bramosia, vendetta e necessità di comprendere quale sia il “ proprio posto nel mondo ” sono una manna dal cielo per gli autori di manga seinen e i protagonisti delle loro opere. Da Gatsu in Berserk a Eren de L’Attacco dei Giganti, domande di questo tipo affollano le menti di innocenti, spesso bambini, catapultati troppo in fretta nel mondo reale. Spogliati della loro infanzia, costretti a fare i conti con sentimenti ed emozioni apparentemente impossibili da elaborare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Vinland Saga, cosa resta dopo l’odio?

Approfondimenti su Vinland Saga odio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Star Comics porterà Makoto Yukimura - autore di Vinlabd Saga - per la prima volta in Italia alla prossima edizione del Napoli Comicon. - facebook.com facebook