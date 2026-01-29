Questa mattina i dirigenti dell’Inter hanno ripreso i contatti con l’Atalanta per discutere di Lookman. Dopo il caso di questa estate, le due società si sono riattivate per trovare un accordo sul giocatore. Le trattative sono in corso e si attendono novità nelle prossime ore.

Per Marotta è un vizio, si rivede Lookman-Inter: offerta monstre

