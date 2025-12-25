Norton-Cuffy Inter il Genoa fa muro e blinda l’esterno inglese | per averlo già a gennaio serve un’offerta monstre!

Inter News 24 La richiesta del Grifone. Tra le rivelazioni più liete dell’attuale campionato di Serie A spicca senza dubbio il nome di Brooke Norton-Cuffy. Il possente esterno inglese classe 2004, divenuto in breve tempo un punto fermo dello scacchiere tattico del Genoa, sta disputando una stagione sorprendente per continuità di rendimento e impatto fisico. Queste prestazioni non sono passate inosservate agli scout dell’Inter. I campioni d’Italia, alla disperata ricerca di un rinforzo di prospettiva e sostanza per la corsia destra da regalare al tecnico Cristian Chivu, hanno inserito il suo nome nella lista dei desideri per il mercato di riparazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

