Pensionato gratta e vince 300mila euro subito 6mila al mese per 20 anni e infine 100mila Il figlio lo denuncia | Mantienimi

Dopo la puntata vincente del padre 68enne, il 40enne (disoccupato) si è visto negare qualsiasi aiuto in denaro. Tra i due i rapporti non sono buoni da quando il genitore si è risposato con una donna che ha la stessa età del figlio. Così lui si è rivolto agli avvocati Un pensionato di 68 anni, residente a Volpago del Montello, in provincia di Treviso, ha centrato uno dei premi più ambiti dei Gratta e Vinci: il "Turista per Sempre". L’uomo ha vinto complessivamente circa 1,8 milioni di euro, tra quota immediata e rendita ventennale. Ma la vincita ha causato un terremoto giudiziario all'interno della sua stessa famiglia: subito dopo la notizia del colpo di fortuna, infatti, il figlio, disoccupato, ha avviato un’azione legale nei confronti del padre.🔗 Leggi su Today.it

Gratta e vinci offre la possibilità di ottenere premi significativi, come 300.

Un pensionato di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto due milioni di euro, ma la sua felicità si è complicata subito.

