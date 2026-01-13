Pensavo fosse una pozzanghera invece è un cratere
Durante un temporale sabato sera, ho attraversato via Duca della Verdura e, pensando fosse una pozzanghera, ho imbattuto in un cratere. Questa scoperta evidenzia la necessità di interventi di manutenzione stradale per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. È importante segnalare questi dissesti per favorire interventi tempestivi e prevenire incidenti o danni alle vetture.
Pensavo fosse una pozzanghera invece è un cratere. Segnalo questo cratere in via Duca della Verdura, che sabato sera ho preso con la ruota anteriore della macchina pensando fosse una pozzanghera vista la pioggia battente. Quell'impatto mi ha fatto tremare tutta la sospensione causando danni alla.
