Pensavo fosse una pozzanghera invece è un cratere

Durante un temporale sabato sera, ho attraversato via Duca della Verdura e, pensando fosse una pozzanghera, ho imbattuto in un cratere. Questa scoperta evidenzia la necessità di interventi di manutenzione stradale per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. È importante segnalare questi dissesti per favorire interventi tempestivi e prevenire incidenti o danni alle vetture.

