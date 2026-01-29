Pensando al Settembre Incontri con le categorie e più soldi in bilancio Già pronti quattro bandi

Questa volta l’amministrazione comunale di Prato si muove con anticipo. Dopo il fallimento dello scorso anno, che vide la festa della Madonna della Fiera ridimensionata e il commissariamento del Comune, le cose sembrano cambiare. Sono già pronti quattro bandi e incontri con le categorie per discutere di più fondi nel bilancio. L’obiettivo è evitare che anche quest’anno, il 8 settembre, passi senza una festa degna di questo nome. La città si prepara a riprendersi l’appuntamento con la tradizione.

Pensando alla Madonna della Fiera. Dopo l'anno nero del 2025, segnato dal commissariamento del Comune e da un Settembre pratese ridimensionato, l'amministrazione ha iniziato a muoversi con anticipo per evitare che la città resti nuovamente orfana dell'8 settembre. L'obiettivo è chiaro: consegnare alla prossima giunta, appena eletta, un terreno già spianato, con risorse certe e una macchina organizzativa avviata, così da garantire continuità a una festa che per Prato non è solo un appuntamento del calendario, ma un elemento identitario profondo. Il primo passo sono quattro bandi per organizzare tutte le attività: i concerti, le sfilate, le iniziative collaterali, e una serie di attività legate alla festa da snodare per tutto l'anno.

