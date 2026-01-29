Pd | sabato a Napoli ' Idee per l' Italia' con Bonaccini interviene Schlein

Sabato a Napoli si terrà l’evento “Idee per l’Italia”, organizzato da Energia Popolare, l’area del Pd guidata da Stefano Bonaccini. Alla kermesse parteciperà anche Elly Schlein, che interverrà durante la giornata. La città si prepara ad accogliere politici e cittadini interessati a discutere di futuro e proposte per l’Italia.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Si svolgerà sabato a Napoli 'Idee per l'Italia', organizzato da Energia Popolare, l'area Pd che fa riferimento a Stefano Bonaccini. L'incontro si terrà alla Stazione Marittima partire dalle 10. Ci saranno i capigruppo Francesco Boccia, Chiara Braga e Nicola Zingaretti. Ad aprire i lavori, oltre al saluto del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la testimonianza di Parissa Nazari, che porterà la voce del movimento “Donna, Vita, Libertà” sull'Iran e poi su Groenlandia, Ucraina e Ue gli interventi degli europarlamentari, a partire da Christel Schaldemose, rappresentante danese e vice presidente del Parlamento Europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sabato 31 gennaio a Napoli tanta Energia Popolare e tante idee, con il Pd protagonista nell’alternativa alle destre, per una Italia più giusta, sostenibile e competitiva. Si alterneranno sul palco presidenti di regione e sindaci, amministratori locali e dirigenti Pd - facebook.com facebook