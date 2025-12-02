Un ' sorso' di Montepulciano per il Pd anche Bonaccini blinda Schlein

AGI - È l'effetto Montepulciano, ma il vino Nobile non c'entra. Dopo le aree di maggioranza riunite in Val di Chiana, anche il presidente Stefano Bonaccini blinda il percorso della segretaria respingendo le 'sirene' che evocano un congresso anticipato: "Non serve, Schlein è già forte di suo". Il senso è che anticipare l'appuntamento con i gazebo non farebbe che rafforzare ancora di più la segretaria, vista la penuria di competitor interni. Il presidente del partito è stato l'avversario diretto di Schlein alle primarie che l'hanno incoronata prima segretaria donna del PD. Nonostante questo, fin dal giorno dopo, Bonaccini ha sostenuto la leader dem, tanto da scontrarsi con la minoranza interna di cui era formalmente leader. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Un 'sorso' di Montepulciano per il Pd, anche Bonaccini blinda Schlein

