Un ' sorso' di Montepulciano per il Pd anche Bonaccini blinda Schlein

Agi.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - È l'effetto  Montepulciano, ma il vino Nobile non c'entra. Dopo le aree di  maggioranza  riunite in  Val di Chiana, anche il presidente  Stefano Bonaccini  blinda il percorso della  segretaria  respingendo le 'sirene' che evocano un  congresso anticipato: "Non serve,  Schlein  è già forte di suo". Il senso è che anticipare l'appuntamento con i  gazebo  non farebbe che rafforzare ancora di più la segretaria, vista la penuria di  competitor interni. Il  presidente del partito  è stato l'avversario diretto di  Schlein  alle  primarie  che l'hanno incoronata prima  segretaria donna del PD. Nonostante questo, fin dal giorno dopo,  Bonaccini  ha sostenuto la  leader dem, tanto da scontrarsi con la  minoranza interna  di cui era formalmente leader. 🔗 Leggi su Agi.it

