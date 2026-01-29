Pausa bombe su Kiev Zelensky ringrazia

Dopo giorni di tensione, le bombe si sono fermate su Kiev. Zelensky ha ringraziato il presidente Usa, Trump, per aver parlato della sicurezza della città e di altre zone ucraine durante l’inverno. La calma sembra tornare, almeno per ora.

21.20 Il presidente ucraino, Zelensky, ha ringraziato il presidente Usa, Trump, per "l'importante dichiarazione sulla possibilità di garantire la sicurezza di Kiev e di altre città ucraine in questo rigido periodo invernale". "L'approvvigionamento energetico è fondamentale per la vita. Apprezziamo gli sforzi dei nostri partner per aiutarci a proteggere vite umane. Le misure di de-escalation contribuiscono a un reale progresso verso la fine della guerra", ha aggiunto Zelensky.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

