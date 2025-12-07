The Boys 5 | Nell’ultimo trailer si scatena la guerra totale contro Patriota!

La serie di supereroi satirica e ultra-violenta di Prime Video, The Boys, si prepara a calare il sipario. È ufficiale: la prossima Stagione 5 sarà l’ultima, promettendo un finale esplosivo e, naturalmente, estremamente sanguinoso. I fan sono in attesa dell’epico scontro finale tra Billy Butcher (Karl Urban) e il supereroe più potente e psicopatico del mondo, Patriota (Antony Starr). Con l’America caduta sotto la dittatura di Patriota alla fine della quarta stagione, la posta in gioco non è mai stata così alta. Il primo teaser trailer della stagione finale. Pubblicato in anteprima al CCXP in Brasile, il primo teaser trailer della Stagione 5 di The Boys è tutto ciò che i fan si aspettano: brutale, intenso e carico di tensione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

