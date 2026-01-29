Pasdaran come terroristiUe verso il sì

Questa mattina, i ministri degli Esteri dell’Unione Europea si riuniscono per decidere se inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella lista dei gruppi terroristici. La decisione arriva dopo settimane di repressione violenta delle proteste in Iran. La possibilità di un sì si fa più concreta, mentre il mondo osserva attentamente.

9.35 I ministri degli Esteri Ue dovrebbero concordare di inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella "lista dei terroristi",dopo la sanguinosa repressione delle proteste.Così la rappresente Ue,Kallas."Se agisci da terrorista, dovresti essere trattato da terrorista" Poi sulla Russia: "L'Ue la inserirà nella lista nera del riciclaggio di denaro perché sta utilizzando questi mezzi per finanziare la guerra"."Ai colloqui di Abu Dhabi solo militari che non hanno mandato di concordare nulla.Significa non sono interessati alla pace".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L'Europa si avvicina a una decisione difficile.

