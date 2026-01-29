Partecipò al tentato omicidio di Bologna bloccato a Piacenza uno degli aggressori

La polizia di Piacenza ha arrestato uno degli aggressori coinvolti nel tentato omicidio di Bologna, avvenuto il 5 maggio al parco della Montagnola. Gli investigatori sospettano che ci sia stato uno scambio di persona alla base dell’episodio, che ha scioccato la città. Ora gli inquirenti cercano di fare luce su quanto accaduto e di identificare gli altri soggetti coinvolti.

Ci fu quasi sicuramente uno scambio di persona all’origine del tentato omicidio avvenuto il 5 maggio 2025 al parco della Montagnola a Bologna. Quel giorno una decina di pakistani avevano accoltellato, quasi a morte, un tunisino. La vittima da subito aveva spiegato che l’aggressione era frutto di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia dell'interdittiva antimafia nei confronti di Gdl Costruzioni srl, coinvolta nel tentato omicidio di Gustavo Bardellino.

