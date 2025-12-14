Tentato omicidio di Gustavo Bardellino Consiglio di Stato sospende l' interdittiva antimafia ad uno degli ' aggressori'
Il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia dell'interdittiva antimafia nei confronti di Gdl Costruzioni srl, coinvolta nel tentato omicidio di Gustavo Bardellino. La decisione riguarda le accuse di possibili infiltrazioni mafiose del clan dei Casalesi, che avrebbero tentato di condizionare l'attività dell'impresa.
Il Consiglio di Stato sospende l’efficacia dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Latina nei confronti della Gdl Costruzioni srl per le possibili infiltrazioni mafiose del clan dei Casalesi tendenti a condizionare l'attività di impresa. E’ quanto stabilito dalla terza sezione. Casertanews.it
Tentato omicidio di Gustavo Bardellino, Consiglio di Stato sospende l'interdittiva antimafia ad uno degli 'aggressori' - Accolto il ricorso della Gld Costruzioni Srl riconducibile a Giacomo Diana ma di fatto nelle mani del figlio Luigi ... casertanews.it
