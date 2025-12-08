Ragazzino cade tra i rifiuti vicino a un cassonetto e si ferisce con i vetri
E' finito in ospedale un ragazzino di 12 anni che sabato sera, camminando in una strada del capoluogo insieme a un amico, ha inciampato su un ferro che sporgeva da sotto un cassonetto ed è finito a terra tra i rifiuti.L'episodio è accaduto in via Ferrucci, a pochi passi dalla Circonvallazione e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
