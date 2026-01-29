Parco Florentia dopo roghi e degrado l’area finisce al tavolo del Cosp Ora la gara d’appalto

L’area sotto al ponte all’Indiano, che doveva diventare parte del Parco Florentia, sarà discussa nel prossimo incontro del Cosp in Prefettura. Dopo diversi roghi e uno stato di degrado, le autorità hanno deciso di mettere mano alla questione con una gara d’appalto per riqualificare l’area. La decisione arriva dopo mesi di silenzio e segna un passo concreto verso il recupero di uno spazio che molti considerano prezioso per il quartiere.

