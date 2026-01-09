Metro revoca l’appalto 18 lavoratori a casa in attesa del tavolo nazionale
Metro ha deciso di revocare l’appalto con Funny Services di Lecce, lasciando 18 lavoratori in attesa di chiarimenti. L’incontro del 19 gennaio a livello nazionale si concentrerà sulla possibile internalizzazione dei lavoratori coinvolti negli appalti esterni. La discussione mira a definire un percorso per garantire stabilità occupazionale e soluzioni condivise per i lavoratori interessati.
LECCE – Il futuro dei lavoratori della Funny Services di Lecce legati alla commessa Metro sarà più chiaro dopo l’incontro del 19 gennaio nel quale si discuterà il tema dell’internalizzazione, a livello nazionale, dei lavoratori impegnati negli appalti esterni. In tale direzione, il 4 dicembre, il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
