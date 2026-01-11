Il 2 febbraio a Bergamo la fiamma olimpica Tra i tedofori Pasotti e Paola Magoni

Il 2 febbraio a Bergamo si svolgerà la consegna della fiamma olimpica, con la partecipazione di pasotti e Paola Magoni come tedofori. La manifestazione vedrà anche runner e altre figure locali affiancare i vip nel percorso, che attraverserà il Sentierone. Un villaggio dedicato sarà allestito per accogliere i visitatori e offrire un momento di condivisione. Un’occasione per celebrare lo spirito olimpico nel rispetto delle tradizioni e della comunità locale.

LA TAPPA. Anche runner e altre figure locali affiancheranno i vip per portare la torcia. Sul Sentierone un Villaggio. Le società sportive invitate dal Comune a realizzare dei video a tema. Messina: «Evento unico per Bergamo».

Fiamma olimpica: nella tappa di Firenze tra i tedofori l’imprenditore italocinese bergamasco Luis Chen - Un’anticipazione in salsa orobica per la fiaccola olimpica che arriverà a Bergamo il prossimo 2 febbraio. bergamonews.it

