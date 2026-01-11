Il 2 febbraio a Bergamo la fiamma olimpica Tra i tedofori Pasotti e Paola Magoni

Da ecodibergamo.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 febbraio a Bergamo si svolgerà la consegna della fiamma olimpica, con la partecipazione di pasotti e Paola Magoni come tedofori. La manifestazione vedrà anche runner e altre figure locali affiancare i vip nel percorso, che attraverserà il Sentierone. Un villaggio dedicato sarà allestito per accogliere i visitatori e offrire un momento di condivisione. Un’occasione per celebrare lo spirito olimpico nel rispetto delle tradizioni e della comunità locale.

LA TAPPA. Anche runner e altre figure locali affiancheranno i vip per portare la torcia. Sul Sentierone un Villaggio. Le società sportive invitate dal Comune a realizzare dei video a tema. Messina: «Evento unico per Bergamo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

il 2 febbraio a bergamo la fiamma olimpica tra i tedofori pasotti e paola magoni

© Ecodibergamo.it - Il 2 febbraio a Bergamo la fiamma olimpica. Tra i tedofori Pasotti e Paola Magoni

Leggi anche: L’attesa olimpica di Bergamo, tra la mostra fotografica in aeroporto e l’annuncio dei teodofori: Pasotti, Caironi e Magoni

Leggi anche: La fiamma olimpica di Milano Cortina illuminerà Bergamo il 2 febbraio 2026

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 57 a Bergamo; Accendi lo spirito olimpico: al via la challenge per le associazioni sportive di Bergamo; Il percorso della Fiamma Olimpica: dove è stata e dove passerà; Countdown per il passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo.

2 febbraio bergamo fiammaIl 2 febbraio a Bergamo la fiamma olimpica. Tra i tedofori Pasotti e Paola Magoni - Anche runner e altre figure locali affiancheranno i vip per portare la torcia. ecodibergamo.it

Fiamma olimpica: nella tappa di Firenze tra i tedofori l’imprenditore italocinese bergamasco Luis Chen - Un’anticipazione in salsa orobica per la fiaccola olimpica che arriverà a Bergamo il prossimo 2 febbraio. bergamonews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.