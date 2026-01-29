Panathinaikos Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Europa League

Questa sera alle 21, a Atene, il Panathinaikos sfida la Roma nella prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. La partita si gioca nel quartiere di Kallithea e sarà trasmessa in diretta TV e in streaming. I tifosi italiani possono seguire l’incontro per scoprire se la Roma riuscirà a partire bene in questa competizione europea.

. PANATHINAIKOS ROMA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 21 Panathinaikos e Roma scendono in campo ad Atene, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Panathinaikos Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Panathinaikos Roma: dove vederla in tv. La partita di Europa League tra Panathinaikos e Roma sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

