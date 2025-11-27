Roma Midtjylland streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Europa League

. ROMA MIDTJYLLAND STREAMING TV – Questa sera, giovedì 27 novembre 2025, alle ore 18,45 Roma e Midtjylland scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Roma Midtjylland in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Roma Midtjylland: dove vederla in tv. La partita di Europa League tra Roma e Midtjylland sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roma Midtjylland streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

