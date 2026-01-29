Panathinaikos-Roma Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Giallorossi favoriti

Da infobetting.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma vola in Grecia per l’ultima partita della fase a gironi di Europa League. I giallorossi sono favoriti e cercano di assicurarsi il passaggio agli ottavi, mentre il Panathinaikos si gioca le ultime chance di qualificazione davanti al suo pubblico. La sfida si gioca giovedì sera alle 21:00, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per portare a casa i punti necessari.

La Roma affronta il Panathinaikos in trasferta nell’ultima partita della fase campionato di Europa League, che a in scena giovedì sera in contemporanea con tutte le altre. I giallorossi sono sesti in classifica con 15 punti e con una vittoria sarebbero certi dell’ingresso tra le prime otto, che certifica la qualificazione diretta agli ottavi di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

panathinaikos roma europa league 29 01 2026 ore 21 00 formazioni quote pronostici giallorossi favoriti

© Infobetting.com - Panathinaikos-Roma (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Giallorossi favoriti

Approfondimenti su Panathinaikos Roma

Panathinaikos-Roma (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Questa sera la Roma gioca in trasferta contro il Panathinaikos nell’ultima partita del girone di Europa League.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Panathinaikos Roma

Argomenti discussi: Panathinaikos vs Roma | UEFA Europa League 2025/26; Panathinaikos-Roma: probabili formazioni, quando e dove vederla; Panathinaikos-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; I convocati giallorossi per Panathinaikos-Roma.

Panathinaikos-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa LeagueVincendo in Grecia i giallorossi di Gian Piero Gasperini sarebbero aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale ... tuttosport.com

panathinaikos roma europa leaguePanathinaikos-Roma, le probabili formazioni: Gasperini senza centravanti, attacco ineditoUltima giornata della fase campionato di Europa League: questa sera (calcio d'inizio alle ore 21) la Roma sarà impegnata allo Spyros Luis. tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.