Panathinaikos-Roma Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Giallorossi favoriti

La Roma vola in Grecia per l’ultima partita della fase a gironi di Europa League. I giallorossi sono favoriti e cercano di assicurarsi il passaggio agli ottavi, mentre il Panathinaikos si gioca le ultime chance di qualificazione davanti al suo pubblico. La sfida si gioca giovedì sera alle 21:00, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per portare a casa i punti necessari.

La Roma affronta il Panathinaikos in trasferta nell'ultima partita della fase campionato di Europa League, che a in scena giovedì sera in contemporanea con tutte le altre. I giallorossi sono sesti in classifica con 15 punti e con una vittoria sarebbero certi dell'ingresso tra le prime otto, che certifica la qualificazione diretta agli ottavi di.

Questa sera la Roma gioca in trasferta contro il Panathinaikos nell’ultima partita del girone di Europa League.

