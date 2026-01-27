Panathinaikos-Roma Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera la Roma gioca in trasferta contro il Panathinaikos nell’ultima partita del girone di Europa League. La partita si tiene giovedì alle 21:00, mentre in contemporanea ci sono altri incontri. La squadra italiana cerca i tre punti per sperare ancora in un passaggio del turno.

La Roma affronta il Panathinaikos in trasferta nell’ultima partita della fase campionato di Europa League, che a in scena giovedì sera in contemporanea con tutte le altre. I giallorossi sono sesti in classifica con 15 punti e con una vittoria sarebbero certi dell’ingresso tra le prime otto, che certifica la qualificazione diretta agli ottavi di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

