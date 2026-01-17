Palazzo rosa del tutto sgomberato | Fine di una vicenda complessa che ha segnato l’intera comunità

Dopo tre mesi di lavori e confronti, il Palazzo rosa di Ponsacco è stato completamente sgomberato. L’edificio di via Rospicciano, che aveva ospitato temporaneamente alcune famiglie rom, è ora libero da presenze e in attesa di successive destinazioni. La conclusione di questa fase rappresenta la fine di un percorso complesso che ha coinvolto l’intera comunità locale.

PONSACCO Tre mesi esatti dopo lo sgombero di tutte le famiglie rom dal Palazzo rosa, ieri l'edificio di via Rospicciano a Ponsacco è stato definitivamente liberato. Anche l'ultima famiglia abusiva (non rom ma di origine africana) che resisteva in un appartamento dell'immobile è stata convinta a lasciare e trovare un'altra sistemazione. "Si chiude una vicenda complessa e dolorosa per Ponsacco – si legge in una nota del sindaco Gabriele Gasperini e dell'assessore alle politiche sociali Alessandro Barachini – L'amministrazione ringrazia le forze dell'ordine e tutte le figure coinvolte nell'intervento.

