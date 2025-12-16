Urla in faccia colpi proibiti e lite con Fabregas | è polemica su Mancini in Roma-Como graziato dal rosso
Durante la partita tra Roma e Como, sono emerse tensioni e polemiche, tra urla in faccia, colpi proibiti e una lite con Fabregas. La Roma ottiene una vittoria fondamentale, mentre si sollevano dubbi sulle decisioni arbitrali, in particolare sul possibile rosso
Prima di tutto c’è la vittoria preziosa della Roma contro il Como, l’ennesimo 1 a 0 della squadra di Gasperini che così aggancia il treno scudetto salendo a quota 30 punti, tre in meno della capolista Inter. Ma nel big match del lunedì sera all’Olimpico uno dei grandi protagonisti è stato Gianluca Mancini, al centro delle polemiche per diversi episodi durante e dopo la partita. Il difensore della Roma è stato protagonista di diversi scontri e battibecchi in campo, tanto da rischiare seriamente l’ espulsione per somma di ammonizioni. Dopo il fischio finale, anche una lunga e tesa chiacchierata con Cesc Fabregas: i due hanno discusso animatamente, salvo poi minimizzare il tutto davanti ai microfoni. Ilfattoquotidiano.it
