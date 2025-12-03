Emily in Paris 5 | Il trailer ufficiale italiano della quinta stagione anticipa un nuovo triangolo

Comingsoon.it | 3 dic 2025

La serie romantica con Lily Collins torna con nuovi 10 episodi su Netflix il 18 dicembre e promette fuochi d'artificio amorosi e ancora tanta Italia: il trailer ufficiale di Emily in Paris 5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

emily in paris 5 il trailer ufficiale italiano della quinta stagione anticipa un nuovo triangolo

Emily in Paris 5: Il trailer ufficiale italiano della quinta stagione anticipa un nuovo triangolo

