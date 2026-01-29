ORE 14 VS QUARTO GRADO | NUZZI ACCERCHIATO DOPO IL CROLLO DI DENTRO LA NOTIZIA

Gianluigi Nuzzi si trova di nuovo al centro dell’attenzione dopo il crollo di Dentro La Notizia. La trasmissione di Canale 5, che aveva ripreso nel pomeriggio, si è subito scontrata con le critiche e le polemiche. L’errore di Rai1 di fermare Vita in Diretta durante le festività natalizie ha lasciato il pubblico insoddisfatto e ha messo in luce le tensioni tra le reti. Nuzzi si trova ora sotto accerchiamento, senza pace e senza una vera ripresa.

Non c'è pace per Gianluigi Nuzzi. La ripresa del pomeriggio di Canale 5, complice l'errore di Rai1 di fermare Vita in Diretta durante le festività natalizie, si è rivelata un fuoco di paglia. Il talk show di Alberto Matano ha ripreso tutto il suo pubblico fedele con una distanza importante con il programma concorrente di Nuzzi che viene insidiato e a tratti sorpassato anche da Geo su Rai3. Siamo tornati ai dati di Pomeriggio 5 gestione Myrta Merlino, confermando dunque la forza di Matano come punto di riferimento dei telespettatori pomeridiani per la cronaca, l'attualità e lo spettacolo. Ora, riferisce Affari Italiani, i vertici Rai vogliono tentare l'assalto a Quarto Grado, il fortino della nera Mediaset, spostando Ore 14 Sera, che già ha ridimensionato Dritto e Rovescio con Del Debbio, al venerdì sera.

