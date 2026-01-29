L’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, si schiera ancora una volta con i tassisti. Dopo le proteste sotto Montecitorio, li difende pubblicamente, invitando chi lo critica a provare a guidare per 10 ore nel traffico della capitale. Onorato si presenta come il loro patrono, lasciando intendere di volerli proteggere anche se le tensioni tra i tassisti e le istituzioni restano alte.

“Voglio difendere i tassisti, andateci voi a guidare 10 ore in mezzo al traffico”. Con un reel sui social, qualche tempo fa, l’assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato si è schierato senza se e senza ma dalla parte dei tassisti che protestavano, non senza eccessi, sotto Montecitorio. Non che a Roma, tra code chilometriche davanti alle stazioni e auto bianche spesso introvabili, i tassisti abbiano mai offerto ai turisti, che per Onorato sono core business, un servizio straordinario. Ma l’assessore ha sposato la loro causa. Coniando uno slogan strano: loro sono lavoratori, non come le multinazionali che non pagano le tasse in Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Onorato tassinaro. L’assessore in Italia sogna di federare i civici liberali, ma a Roma è il patrono dei tassisti

