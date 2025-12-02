Italian Tourism Awards assessore Onorato | Roma record di 51 MLN di presenze +5.5% l’occupazione

Presentata l'edizione 2025 degli Italian Tourism Awards, in onda il 16 dicembre su RAI2, l'assessore Onorato: "Maratona di Roma, da 8.000 a 35.000 partecipanti, l'80% dall'estero", l'intervista al GdI Oggi, presso The St. Regis Rome, è stata presentata alla stampa la nuova edizione degli "Ita.

