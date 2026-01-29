Omicidio a Viareggio | perizia psichiatrica sull’imprenditrice accusata della morte di un uomo che le aveva rubato la borsa

La donna è accusata di aver ucciso un uomo che le aveva rubato la borsa. Da metà febbraio, Cinzia Dal Pino, 66 anni, sarà sottoposta a perizia psichiatrica. La vicenda ha scosso la città e adesso si aspetta di capire se la donna fosse in grado di intendere e volere al momento del fatto.

VIAREGGIO (LUCCA) – E’ accusata di omicidio e dal 17 febbraio sarà sottoposta a perizia psichiatrica, l’imprenditrice balneare Cinzia Dal Pino, 66 anni di Viareggio (Lucca). Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Lucca per stabilire se era capace di intendere di volere quando ha investito con l’auto e ucciso Nourdine Mezgoui, 52 anni, del Marocco, per riprendersi la borsa con gli effetti personali che le aveva rubato. Il fatto avvenne la sera dell’8 settembre 2024 in via Coppino, nella zona della Darsena. La Corte d’Assise di Lucca ha dato l’incarico ai professionisti Stefano Ferracuti, di Roma, specialista in neurologia, e Renato Ariotti, di Bologna, psichiatra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

