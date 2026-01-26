chiara petrolini immatura e fragile ma capace di intendere e di volere le conclusioni della perizia psichiatrica sulla 22enne accusata di duplice infanticidio

La perizia psichiatrica sulla 22enne Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati, descrive una donna immatura e fragile, ma comunque capace di intendere e di volere. La Corte d’assise di Parma ha disposto questa valutazione per chiarire il profilo psichiatrico dell’imputata, evidenziando aspetti importanti per il processo. Di seguito, i dettagli delle conclusioni della relazione e le implicazioni legali.

Immatura, fragile ma capace di intendere e volere. La Corte d’assise di Parma aveva disposto una perizia psichiatrica su Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati, nati a un anno di distanza l’uno dall’altro. La perizia, condotta dalle psichiatre Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, ha concluso che la giovane imputata era pienamente capace di intendere e di volere. Le perite non hanno riscontrato patologie psichiatriche che possano aver inciso sulla sua capacità di agire consapevolmente, nemmeno in relazione alla gravità degli atti di cui è accusata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La perizia psichiatrica ha confermato che Chiara Petrolini era in grado di intendere e volere al momento dei fatti, rendendola quindi imputabile e in grado di partecipare al processo.

La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Parma riguarda Chiara Petrolini, 22 anni, accusata di aver ucciso e seppellito i propri figli.

