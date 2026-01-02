Musica letteratura e degustazioni | gli ingredienti della nuova edizione dei Pomeriggi del bicchiere

Anche nel 2026 tornano i “Pomeriggi del bicchiere”, l’ormai tradizionale rassegna che coniuga libri, musica, spettacoli ed enogastronomia. Appuntamento ormai irrinunciabile dell’inverno a Bertinoro, l’iniziativa è frutto di un percorso di coprogettazione fra il Comune di Bertinoro e la Scuola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

musica letteratura e degustazioni gli ingredienti della nuova edizione dei pomeriggi del bicchiere

© Forlitoday.it - Musica, letteratura e degustazioni: gli ingredienti della nuova edizione dei "Pomeriggi del bicchiere"

