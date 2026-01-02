Musica letteratura e degustazioni | gli ingredienti della nuova edizione dei Pomeriggi del bicchiere
Anche nel 2026 tornano i “Pomeriggi del bicchiere”, l’ormai tradizionale rassegna che coniuga libri, musica, spettacoli ed enogastronomia. Appuntamento ormai irrinunciabile dell’inverno a Bertinoro, l’iniziativa è frutto di un percorso di coprogettazione fra il Comune di Bertinoro e la Scuola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, in tutte le Marche, 25 birrifici aprono le loro porte al pubblico per offrire un'esperienza unica di degustazione, cultura e tradizione, pronti ad accogliere
MUSICA, cabaret e letteratura sono gli ingredienti del nuovo appuntamento con la Duna dei Libri, in programma domani alla Duna degli Orsi di Marina di Ravenna.
È online il Calendario Culturale Canadese – Gennaio 2026! Mostre, film, musica, letteratura, festival e tante novità per inaugurare il nuovo anno all’insegna della creatività canadese. Dai un’occhiata qui:https://tinyurl.com/mv7ra5yw - facebook.com facebook
