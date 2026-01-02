Anche nel 2026 tornano i “Pomeriggi del bicchiere”, l’ormai tradizionale rassegna che coniuga libri, musica, spettacoli ed enogastronomia. Appuntamento ormai irrinunciabile dell’inverno a Bertinoro, l’iniziativa è frutto di un percorso di coprogettazione fra il Comune di Bertinoro e la Scuola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Musica, letteratura e degustazioni: gli ingredienti della nuova edizione dei "Pomeriggi del bicchiere"

Leggi anche: Musica e degustazioni aprono la nuova edizione della festa del Porcospino

Leggi anche: Stand, degustazioni e musica: ad Acerno torna la Sagra della Castagna e dei prodotti del sottobosco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Birrifici Aperti Marche, degustazioni, laboratori e musica - Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, in tutte le Marche, 25 birrifici aprono le loro porte al pubblico per offrire un'esperienza unica di degustazione, cultura e tradizione, pronti ad accogliere ... ansa.it

MUSICA, cabaret e letteratura sono gli ingredienti del nuovo appuntamento con la Duna dei Libri, in ... - MUSICA, cabaret e letteratura sono gli ingredienti del nuovo appuntamento con la Duna dei Libri, in programma domani alla Duna degli Orsi di Marina di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

È online il Calendario Culturale Canadese – Gennaio 2026! Mostre, film, musica, letteratura, festival e tante novità per inaugurare il nuovo anno all’insegna della creatività canadese. Dai un’occhiata qui:https://tinyurl.com/mv7ra5yw - facebook.com facebook

È online il Calendario Culturale Canadese – Gennaio 2026! Mostre, film, musica, letteratura, incontri, festival e tante novità per inaugurare il nuovo anno all’insegna della creatività canadese. Dai un’occhiata qui: tinyurl.com/mv7ra5yw x.com