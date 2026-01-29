Oltre 700 candidature e quasi 400 colloqui | a Udine il lavoro passa dal mondo cooperativo

A Udine, più di 700 persone si sono presentate per cercare lavoro questa settimana. Quasi 400 hanno svolto colloqui, molti con diverse candidature già pronte, altri pronti a provarsi in più opportunità in una sola giornata. La città si muove in modo deciso nel mondo cooperativo, con tante facce nuove che cercano di inserirsi nel mercato del lavoro.

C’è chi è arrivato con più candidature pronte e chi con l’obiettivo di giocarsi tutte le possibilità in una sola giornata. L’iniziativa regionale dedicata all’occupazione nel mondo cooperativo, promossa da Legacoop FVG con il supporto della Regione, si è chiusa con numeri significativi: oltre 700 candidature raccolte e più di 370 colloqui conoscitivi svolti nel corso dell’evento. L’appuntamento si è tenuto ieri, mercoledì 28 gennaio, negli spazi di Palazzo Antonini Belgrado, dove dieci cooperative del Friuli Venezia Giulia hanno incontrato centinaia di candidati alla ricerca di un’occupazione. Le cooperative presenti erano alla ricerca di personale in ambiti molto diversi tra loro: logistica, ristorazione collettiva, edilizia, servizi ambientali, facility management e settore sociale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Udine Cooperativo

Otofarma, con oltre 700 farmacie affiliate in Italia nel 2025 e più di 4.

A inizio 2026, il mercato del lavoro in Toscana mostra una diminuzione delle assunzioni programmate, con circa 2.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Udine Cooperativo

Argomenti discussi: Oltre 700 candidature per lavorare nel mondo cooperativo in Fvg; Lavoro in Friuli, oltre 700 candidature per 164 posti di lavoro nelle cooperative; Avviso Pubblico – Manifestazione di interesse finalizzata a reperire adesioni per la tutela e valorizzazione della Scuola Musicale Napoletana del ‘700; Timothée Chalamet verso la storia degli Oscar: tra i candidati più giovani con tre nomination.

Oltre 700 candidature per lavorare nel mondo cooperativo in FvgOltre 700 candidature raccolte, 375 i colloqui fissati e 286 candidati, di cui 112 uomini (39%) e 174 donne (61%), con un'età media di 43 anni. (ANSA) ... ansa.it

Oltre 700 candidature per lavorare nel mondo cooperativo in Fvg Recruiting day con Regione e Legacoop per una decina di attività in cerca di personale Oltre 700 candidature raccolte, 375 i colloqui fissati e 286 candidati, di cui 112 uomini (39%) e 174 donn - facebook.com facebook

Oltre 700 candidature per lavorare nel mondo cooperativo in Fvg. Recruiting day con Regione e Legacoop per una decina di attività in cerca di personale #ANSA x.com