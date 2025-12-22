Otofarma oltre 700 le farmacie affiliate in Italia nel 2025 e più di 4.400 in totale

Otofarma, con oltre 700 farmacie affiliate in Italia nel 2025 e più di 4.400 in totale, continua a rafforzare la propria presenza nel settore dell’hearing care. Il management del gruppo, con oltre 30 anni di esperienza, annuncia con soddisfazione il raggiungimento di questo importante traguardo, che testimonia l’affidabilità e la crescita costante dell’azienda nel canale farmaceutico. Questo risultato conferma l’impegno di Otofarma nel garantire servizi di qualità nel settore audiologico.

Il management di Otofarma – Gruppo leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico, con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’hearing care – comunica di aver raggiunto oltre 700 nuove affiliazioni da inizio anno, per un totale che supera le 4.400 farmacie parte del network commerciale del Gruppo, presenti sul territorio nazionale. Il trend di crescita è in linea con l’obiettivo di 2.500 nuove affiliazioni, stabilito sull’arco di 3 anni. Le oltre 700 farmacie, dislocate su tutto il territorio nazionale e che da inizio anno si sono unite al network di Otofarma, rafforzano significativamente la rete commerciale della società, così come stabilito dal piano industriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

